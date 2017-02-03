2月3日中視午間新聞搶先看│中視新聞 20170203

今天2月3日的中視午間新聞搶先看：

《W飯店猝死翻版!? 19歲女KTV暴斃》

新北市一名19歲女子大年初四和網友到宜蘭一家ＫＴＶ歡唱，喝下摻有不明藥物的啤酒，之後出現發抖、意識不清等症狀，送醫急救後不治。情節宛如Ｗ飯店土豪哥翻版，檢警為釐清死因，將擇日解剖女子遺體，並調查毒咖啡成分。

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《今天立春! 霸王級寒流恐來鬧元宵? 》

今天是立春，中央氣象局指出，今天北台灣高溫可以來到23℃，花東高溫24、25℃，中南部26、27℃。不過氣象專家吳德榮說，下週五、六（2月10、11號）的冷空氣可能會達到「寒流」水準，根據目前氣象資料他指出，下週會是寒流，或下修為較弱的強烈大陸冷氣團，有待觀察。

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《臉書PO文的10大禁忌 你都知道嗎? 》

台北市議員王欣儀最近在臉書po文亂傳張忠謀重傷的消息，被很多人罵翻。律師呂秋遠表示，在臉書po文有10大禁忌，除了不要罵人，不要謠傳別人的訃聞，也不該談別人的身體健康狀況或是抱怨老闆、同事的話,聽說的八卦也不要PO

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播蕭惠文播報的中視午間新聞！

(中時電子報)