零嘴、餅乾吃不停？6個警訊代表糖過量

因為糖太容易取得以至於人們無法意識到糖的危害性，糖不像毒品一樣受到限制，但卻比毒品更容易成癮。圖片來源：健康365

糖的消費量一直都很高，原因在於碳酸飲料和各種含糖食物的熱賣，這種現象也表明了人們對糖的依賴感 ，因為糖太容易取得以至於人們無法意識到糖的危害性，糖不像毒品一樣受到限制，但卻比毒品更容易成癮。

但過多糖份會有那些警訊？如何戒掉含糖食品？以下六種跡象表示你糖分攝取太多了：

1. 你無時無刻都渴望著糖

對糖的需求無法控制，這是很明顯的症狀，在這樣的狀態。如果你在午餐的時候看到一塊蛋糕，無法克制自己不買，那表示你已經有糖癮。就算你不想吃糖的時候你也可能下意識會選擇甜食，若要克服這樣的渴望，建議可以用新鮮水果代替甜食。

2. 甜食吃不停

暴飲暴食是糖癮的典型特徵，在這個階段你的理由都是「再一口就好！」。有些糖過量的最明顯的反應是水腫、頭暈或是脹氣，你也可能會有頭痛的症狀。有點像是喝過酒後，最好是漸進式的將糖戒掉。

3. 無法拒絕甜食

這個階段就像一種藥物戒斷，減少攝入糖份，對你的身體將有重大的影響；某些脫糖的症狀會顯現出來：(1)不停想吃東西即使你已有飽足感。 (2)感到憂鬱。(3)心情焦慮。(4)情緒波動較不穩定。(5)肌肉痠痛。減少吃糖也會降低你的能量，使你容易感到疲累，原因是缺乏多巴胺，多巴胺是攝取糖份時在大腦中釋放出的一種化學物質，為了避免戒糖的種種不適症狀，應保持至少一天七小時的睡眠，並且開始運動，飲食方面以健康的食物來代替多餘的糖。（如：天然果糖、代糖、寡糖 ）

4. 渴望高鹽及肉類

身體運作有自我平衡的機制，所以你吃了過多的糖，如：麵包、麵食、蛋糕，你會發現，你突然需要吃高鹽份的食物或是渴望吃肉。然而，適當的解決方法是不吃洋芋片和其他含鹽的零食，為了穩定飲食，在食物中加入一些微甜的蔬菜或是地瓜，能補償你對甜食的渴望又能降低，因過吃進過多甜食而產生的不適感。

5. 以甜食獎勵自己

視情緒決定飲食是導致肥胖的主要原因之一，也是糖上癮的一個因素。無論是為了慶祝，還是為了抑制悲傷或憤怒，以甜食作為獎勵讓心情愉悅是糖上癮的一種跡象。在你買下或吃下一塊蛋糕之前，先想想為什麼，是因為你餓了？還是只是心情低落？若是在餓了的情況下，想想能以什麼健康的食物來代替，若你是為了紓壓、提振精神，建議可以嘗試外出散個步、聽音樂、寫寫日記。

6. 生活環境中總是充斥著甜食

若你的周圍隨處都放有含糖的食物，那你絕對是個重度糖癮者，就像任何成癮的事一樣，你會有內疚和羞愧的感覺，因為你知道糖對健康是有害的；現在你該做的是，改變你所習慣的含糖環境。這似乎是很難實行的一項決心，但隨著重組飲食的承諾和動力，降低吃含糖食物的習慣實際只要一個星期的時間。你也可以使用人工甜味劑來幫助高糖飲食，但要注意也不要過度依賴。

甜食對於身體其實是有害無益，當負面情緒充斥腦海中時，建議多外出走走、紀錄一些事情來轉移注意力！並在新的一年裡，都保有健康的身體。

(中時電子報)