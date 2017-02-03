加減看攝影展 洪世聰與王鼎元新舊對話

洪世聰《換位與後設系列》-周莊-穿堂過客。（作者提供）

王鼎元-台北愛丁堡動物園計畫系列。（作者提供）

當今數位化的時代，無論攝影是否保留如實再現的紀錄功能，這些影像已經由被動紀錄變成主動表現的角色，特別是攝影者有意透過修圖，修飾刪「減」重新組構畫面；或是透過編導，置入增「加」創建的影像，已經形成一種比真實還逼真甚至是超度現實的擬像。

2017年2月4日至23日，台北爵士藝廊開春首展《加減看—洪世聰與王鼎元雙Tivac擬像對話》，將展出洪世聰與王鼎元不同時期，不同風格的系列攝影創作，有紀實、地景、編導、觀念、數位處理等影像作品，前者以《入默-水岸組曲》榮獲2005年首屆TIVAC365傳統攝影獎，後者則是以《台北愛丁堡動物園計劃》獲得2016年TIVAC攝影獎，最舊與最新的兩位得獎者，間隔11年的時間。

此展由國立臺灣藝術大學美術學系姜麗華教授規劃策展，同時本雙個展將以洪世聰《沙域系列》、《迫降系列》與《換位與後設系列》等作品，探討如何使用「減」法去解構原本拍攝的空間影像，以及王鼎元《台北愛丁堡動物園計劃》和《黑洞系列》等作品，使用編導「加」法的方式，虛擬一段段動物園的故事，兩人的創作應用了加加減減、減減加加的表現形式，表達個人的創作理念，反映當代攝影作為藝術的特有形式，進而產生獨特的擬像美學，形成這一場擬像對話。

(中時)