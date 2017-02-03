無尾熊寶寶快出來了 吃媽咪盲腸便增能量

我要評比

無尾熊「Emily」、「Q妹」當媽，寶寶都滿7個月，全身毛已長齊，不時會將半個身軀露出育兒袋，寶寶吃著媽咪的盲腸便，建立腸道中協助消化尤加利葉的細菌，為未來轉換食性準備。

台北市立動物園發言人曹先紹表示，盲腸便對無尾熊寶寶來說相當重要，若沒吃到，就難以消化尤加利葉來增加營養、能量，現在無尾熊寶寶全身毛已長齊，只要願意爬出育兒袋，就能獨立生活。

不過，他說，最近氣溫較低，無尾熊寶寶還是躲在媽媽「Emily」、「Q妹」的育兒袋內取暖，動物園工作人員還有拍到「Emily」牽著小無尾熊寶寶的手，模樣溫馨、可愛。

另外，今年春節期間，羊駝、家驢、迷你馬的展區步道也正式啟用，民眾能更接近動物。1060203

(中央社)