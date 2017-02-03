北韓國家安全保衛相金元弘突遭免職降級

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北韓消息人士透露，國家安全保衛相（國安部長）金元弘近日因故遭到免職，軍階也從4星大將降級為3星上將。

南韓「朝鮮日報」今天在頭版以「北韓國家安全保衛相金元弘被閃電解任」為題，報導上述消息。

據報導，1名深受北韓領導人金正恩青睞的人士，最近在國家安全保衛省接受調查過程中，被拷打致死。金正恩極為震怒，導致金元弘遭免職降級。

報導引述另1名消息人士稱，目前保衛省權力日益增大，樹敵頗多，金元弘解職降級事件凸顯北韓內部權力鬥爭加劇。

報導說，金元弘曾任保衛司令官，自金正恩被內定為接班人的2009年初開始，升任人民軍總政治局副局長，成為金正恩掌握軍權的主導力量。金正恩2010年9月首次亮相黨代會時，金元弘就坐在身旁，凸顯其親信身分。

金正恩掌權後，金元弘於2012年4月被任命為國家安全保衛部長（目前稱為「相」），之後，在有關勞動黨行政部長張成澤、人民武力部長玄永哲、內閣副總理崔英健等高官遭整肅運動中，金元弘扮演了主導角色。扶持金正恩掌權的功臣中，唯獨金元弘倖存，因此被稱為「實際二把手」。

但金元弘自1月1日與金正恩同行、參拜錦繡山太陽宮殿後，就從媒體上消失。1月9日，平壤召開黨、國家、經濟機關、武力部門工作人員會議時，高官中只有金元弘未現身，因而他失勢的傳聞迅速擴散。1060203

(中央社)