北韓國家安全保衛相金元弘突遭免職降級
北韓消息人士透露，國家安全保衛相（國安部長）金元弘近日因故遭到免職，軍階也從4星大將降級為3星上將。
南韓「朝鮮日報」今天在頭版以「北韓國家安全保衛相金元弘被閃電解任」為題，報導上述消息。
據報導，1名深受北韓領導人金正恩青睞的人士，最近在國家安全保衛省接受調查過程中，被拷打致死。金正恩極為震怒，導致金元弘遭免職降級。
報導引述另1名消息人士稱，目前保衛省權力日益增大，樹敵頗多，金元弘解職降級事件凸顯北韓內部權力鬥爭加劇。
報導說，金元弘曾任保衛司令官，自金正恩被內定為接班人的2009年初開始，升任人民軍總政治局副局長，成為金正恩掌握軍權的主導力量。金正恩2010年9月首次亮相黨代會時，金元弘就坐在身旁，凸顯其親信身分。
金正恩掌權後，金元弘於2012年4月被任命為國家安全保衛部長（目前稱為「相」），之後，在有關勞動黨行政部長張成澤、人民武力部長玄永哲、內閣副總理崔英健等高官遭整肅運動中，金元弘扮演了主導角色。扶持金正恩掌權的功臣中，唯獨金元弘倖存，因此被稱為「實際二把手」。
但金元弘自1月1日與金正恩同行、參拜錦繡山太陽宮殿後，就從媒體上消失。1月9日，平壤召開黨、國家、經濟機關、武力部門工作人員會議時，高官中只有金元弘未現身，因而他失勢的傳聞迅速擴散。1060203
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。