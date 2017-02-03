張繼科劉詩雯 世界桌球排名被移除
國際桌球總會昨天公佈最新一期的世界排名，大陸桌球選手張繼科和劉詩雯由於近期沒有參賽，已經不在榜單之中。而另外2名大陸桌球國手馬龍和丁寧仍分別穩坐男女榜首。
新浪體育報導，張繼科在2016里約奧運後的中國公開賽中打入了準決賽，最終敗給馬龍；劉詩雯則在決賽輸給丁寧獲得亞軍。
報導表示，那次比賽是在去年9月，從那之後兩人就沒在國際賽場露面。根據國際桌總的規則，運動員4個月未參加國際比賽，世界排名將被移除，因此張繼科和劉詩雯暫時失去世界排名。
張繼科與劉詩雯在被移除排名前分別位居世界男子第四與女子第二。報導指出，對於並未退役的選手來說，在如此高的排名位置被從排名系統中移除，是十分罕見的。
根據國際桌總的安排，張繼科若能在2月的卡達桌球公開賽取得不錯的成績，仍很有可能再次登上世界排名榜。而由於劉詩雯之前的停賽時間錯過卡達公開賽的報名，因此她要想重獲世界排名還需要等一段時間。1060203
(中央社)
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