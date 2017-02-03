用基改黃豆未標示 家樂福2臭豆腐下架

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食藥署去年底稽查大賣場販售的包裝食品，發現家樂福販售的2款臭豆腐驗出基改黃豆含量近80%，卻未清楚標示，已全數下架要求限期改正。

食藥署研檢組食品生物科代理科長崔秀煒今指出，基改食品對於健康的風險，各界至今仍存有爭議，因此根據規定，產品中若使用基因改造的黃豆、玉米等原料，只要使用超過3%就應標示「基因改造」或「含基因改造」字樣。

崔秀煒說，這次檢出的2件違規產品包括「香辣深坑臭豆腐」及「深坑臭豆腐」，均來自台中的華誠食品公司，其包裝上都沒標明含基改原料，但一驗卻發現基改成份高達80%，明顯違反規定。

崔秀煒指出，發現違規後已由地方衛生局向業者了解情況，業者也坦承違反規定，共開罰新台幣3萬元，並依規定下架回收、改標，才可重新販售。1060203

(中央社)