川普禁入境 紐約葉門穆斯林關店抗議

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數百名葉門裔和穆斯林美國人今天在紐約市戶外集體低頭禱告，並關閉雜貨店，抗議總統川普對7個穆斯林國家人民的入境禁令。

法新社報導，紐約市布魯克林區政廳外豎立的擴音器響起號召穆斯林集體禱告聲，數百名信徒朝聖城麥加（Mecca）方向並肩跪拜。

這場長達數小時的抗議活動位在布魯克林區政廳外平常熙熙攘攘的廣場上，除了祈禱聲，僅聽到2架直升機盤旋上方的聲響，有非穆斯林民眾靜默地駐足圍觀。

主辦單位表示，紐約市5個行政區有多達1000家葉門人開的雜貨店從中午到晚上8時關閉，抗議川普禁止來自7個穆斯林國家的公民入境。

為了凸顯移民勞工在紐約市的角色，抗議群眾離開他們的商店並聚集在布魯克林，揮舞美國和葉門國旗，高呼「我們一致反對穆斯林禁令」和「美國」。

川普簽署行政命令27日生效，禁止難民入境，為期120天；並限制伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞及葉門7國的簽證持有者入境，為期90天；同時無限期停止接納敘利亞難民。

抗議群眾今天也高呼「不要禁令、不要築牆、全民正義」，其中不要築牆是指川普計畫在美國與墨西哥邊界築牆，採取強硬的新移民政策。

抗議群眾手舉標語，上頭寫著「穆斯林的命也是命」、「川普先生，你的妻子從哪來？」，意指第一夫人梅蘭妮亞‧川普（Melania Trump）生於斯洛維尼亞。

英國廣播公司（BBC）網站也報導，有抗議標語寫著「仇恨永遠不會讓美國偉大」。（譯者：中央社盧映孜）1060203

(中央社)