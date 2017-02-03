年節肥滋滋 北市3步道消耗卡路里
台北市工務局大地處今天表示，春節期間許多人吃的肥滋滋，迅速累積脂肪，推薦3條登山步道，讓人輕鬆消脂又能吸收芬多精。
大地處表示，消脂步道首推緊鄰捷運淡水信義線象山站的象山親山步道，從捷運站步行5分鐘到達靈雲宮登山口，順著石階登高，沿途設有多處觀景平台，樹木茂密，還可觀察林下蕨類生態與台北中石底層砂岩，是健身兼環境教育的理想場域。
象山親山步道全長1450公尺，全程約需1小時30分，消耗熱量890大卡，約相當2個雙層牛肉吉士堡的熱量。
大地處說，第二處消脂好所在，則是貓空樟樹樟湖環狀步道，沿路伴隨田園風光，遠眺台北101大樓。途中經過彩雲亭，還能觀賞魯冰花花田景緻，既寫意又有瘦身功效。
樟樹樟湖環狀步道全長2600公尺，走完全程約需2小時，消耗熱量1250大卡，約相當5碗白飯的熱量。
第三處則是士林區小溪頭環狀步道，是由大崙頭森林木棧道、大崙頭自然步道及碧溪步道串聯而成，沿途自然林相完整，生態豐富。在風衝林觀景台可以看到難得一見的北降風衝矮林現象，還有樹之亭、乘風堡等熱門觀景點。
小溪頭環狀步道全長約2900公尺，走完全程約需2小時15分，消耗熱量1300大卡，約相當3份義大利肉醬麵的熱量。
例外，工務局再加碼推薦內湖區忠勇山鯉魚山親山步道，由大湖山莊街131巷葉氏祖廟旁進入，即可聽見潺潺流水聲，順著鯉魚山步道拾級而上，可以看到早期山友自製的小人國造景、巨人鞋座椅，極富童趣。繼續上行來到碧山巖，虔誠參拜，祈求平安健康。
忠勇山鯉魚山親山步道全長約2490公尺，走完全程約需2小時30分，消耗熱量1600大卡，約相當4份烤牛肉的熱量。1060203
(中央社)
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