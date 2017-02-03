南投推社區規劃師 助提升環境風貌

我要評比

南投縣政府建設處推動社區規劃師駐地輔導計畫，為社區綠美化、改善工程、入口意象提供協助與諮詢，以提升社區環境風貌。

為促進城鄉發展均衡，及農村產業、文化發掘、自然生態復育、實質環境與空間活化再利用，並推動城鄉景觀塑造，縣府建設處推動「社區規劃師駐地輔導計畫」，期盼提升社區環境品質。

縣府建設處今天表示，8日將在縣府7樓國際會議廳舉辦民國105年度「南投縣社區規劃師駐地輔導計畫說明會」，邀集主管機關、縣內社區、計畫團隊參加，盼透過說明會取得共識，以便實現社區居民願景。

縣府建設處表示，社區規劃師駐地輔導計畫補助經費來自內政部營建署「城鎮風貌型塑整體計畫」，透過社區總體營造動員、小型工程操作過程，建構社區提案並強化執行機制，並促成居民動手規劃及參與，鼓勵居民以「僱工購料」方式，完成社區需改善或所需建設。

建設處表示，社區規劃師培訓課程為社區培訓專業種子人才，而社區規劃師駐地輔導計畫主要補助項目為社區小型改善工程、綠美化工程、社區入口意象等，盼透過社區自主改善意願，結合社區規劃師專業協助與諮詢，達到改善社區風貌目標。1060203

(中央社)