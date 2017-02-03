過年易爆肥又變老？研究：不運動又久坐至少老8歲

研究者指出，不運動又久坐的女性，比不運動花較少時間坐著的女性，平均年齡幾乎會老八歲。圖片來源：健康365

時常久坐會導致許多疾病，從肥胖到心臟病、糖尿病，以及早死 ；其實這並不難理解，因為懶散會導致肥胖，進而提高了罹患心臟病、中風、高血壓、血糖不穩定等風險，根據美國流行病學雜誌上的一份新報告顯示，在所有事情中『坐』在生物水平上對細胞有更不利的影響。

在最新的研究中，由Aladdin Shadyab醫師帶領的團隊，追蹤久坐與慢性病的關係。他們採集約1,500名的老年婦女血液做為樣本，用來做為對停經後婦女的一項慢性病研究，並觀察細胞端粒的變化；在先前的研究發現，當細胞分裂或老化時，會流失端粒，所以細胞的長度能當作老化的指標，研究人員將端粒的長度，與婦女的運動情形來做比較，以此觀察活動量是否會影響老化。

在每天沒有運動半小時的女性中，久坐約10小時以上的婦女，端粒細胞的長度，比那些每天坐著時間較少的女性還要短，而久坐的女性，生理年齡變老，研究者指出，不運動又久坐的女性，比不運動花較少時間坐著的女性，平均年齡幾乎會老八歲。

有達到每日建議運動量的女性，並不受坐著的時間長短影響，端粒細胞的長度也不會變短，這表示運動確實可能會延緩衰老的時間；Shasyab醫生說：「我們的研究結果表示，久坐和不運動影響了端粒細胞的長短，且不符合每日運動所需的女性，每天久坐至少十小時，其生理年齡更大，而她們的細胞比那些雖不運動，但也不久坐的女性衰老得更快。

不過，究竟需要多少的運動量，才不會讓「坐著」這件事影響細胞老化的速度？這方面仍是未知。Shasyab醫生表示，久坐對於細胞老化有潛在的影響力，而運動是預防老化過程的一個方法 ，也提醒民眾在年節之餘，能多到戶外活動，保持身體健康。

(中時電子報)