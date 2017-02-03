高市境外移入登革熱激增 赴東南亞提高警覺
高雄市疾管處今天公布1月份通報疑似感染登革熱個案，其中具有國外旅遊史的境外移入通報占14例，當中有3例確診，確診率高達21%，這些個案發病前曾到越南、馬來西亞等東南亞登革熱疫區，疾管處呼籲民眾提高警覺，若返國兩周內，身體出現不適，及早就醫並告知醫師旅遊史。
疾管處指出，目前高雄市境外移入登革熱個案激增，14例疑似個案有國外旅遊史，3例個案確診，兩例是阿蓮區從事製造業，到越南旅遊染病。另一例是前鎮區從事貿易業務至孟加拉出差感染。
此外，尚有3例高度疑似的個案，需二次採檢確認，一例是家鄉在岡山區從事製造業的越南台商，在越南期間即出現登革熱症狀，1月25日返國就醫被通報。
另一例為在林園區從事鋼鐵業的機師，1月份前往馬來西亞洽公，1月17日發病並由馬來西亞當地診所確診為登革熱，入境後自主通報。最後1例為自楠梓區外籍勞工，自菲律賓入境，於1月31日入境時被發燒篩檢站檢出疑似登革熱。
依據中央疾管署統計顯示，我國去（105）年登革熱境外移入病例計363例，絕大多數是前往東南亞國家感染所致。去年東南亞各國登革熱疫情嚴峻，諸如越南、新加坡、泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼、柬埔寨及緬甸等都有大量通報及死亡病例出現，屬登革熱、茲卡病毒感染症高風險流行地區，衛生局呼籲市民朋友出國前務必先暸解當地疫情，預先做好相關防護措施。
(中時)
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