補習班負責人虐童 檢察官見慘狀流淚

「快樂瑪麗安」補習班南海分校前年爆發驚人虐童事件，震驚全國，台北地檢署認定，當時的南海分校負責人林漢凌、老師劉蕓德、金智儀3人涉嫌長期以毆打、變態酷刑方式體罰、凌虐梁姓學童，時間長達3年，導致梁童迄今產生壓力症候群，身心嚴重受創，今依妨害幼童發育罪嫌起訴林漢凌3人。

據了解，承辦本案的女檢察官，看到梁姓學童遭凌虐、身體多處瘀青的照片，在撰寫起訴書時忍不住流淚。

檢方懷疑，林漢凌3人虐童行為，恐不止梁童一人，案發後只有梁父一人提告，其餘被害學童因轉校而未提告。另快樂瑪麗安南海分校爆發虐童案後，已經停業。

2015年，快樂瑪麗安南海分校爆發虐童案，媒體披露此事後，當時就讀國小的梁姓男童看到電視報導，突然情緒失控，梁童父母才知他長期遭虐，並壓抑情緒。

事後，梁姓學童父親找台北市議員披露此事，梁父並前往北檢控告前快樂瑪麗安南海分校負責人林漢凌涉嫌刑法妨害幼童發育罪。

梁父指控，林漢凌長年對10歲的梁姓幼童身心虐待，媒體報導後仍不知悔改，犯行重大，恐危及更多受教學童，因此提出告訴。

梁父控稱，梁童自述被林漢凌等人將他抓起腳踝在空中旋轉丟出，因為教室空間太小撞到，折斷手指，另梁童頭部遭銳器敲到，縫六針，梁童被林漢凌等人以酒精噴眼睛、拔睫毛、午休時間罰站及罰跪，甚至以軍中「桂河大橋」跨椅懸空雙手苦撐數十分鐘，梁童還曾被林漢凌帶回家睡覺、扮女裝等諸多虐童行為。

檢察官依據該校其他老師指證，認定除林漢凌外，另有老師劉蕓德、金智儀2人施虐，但3人均否認虐童犯行，辯稱是梁童自己玩遊戲時不慎撞傷。

但檢察官請求醫院對梁童進行鑑定，證實他已患有壓力症候群，身心嚴重受創，且發現梁童身體仍留有舊傷、瘀青，認定林漢凌3人惡性重大，依法起訴。

(中時)