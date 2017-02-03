徐永明：修憲廢考監兩院 搬掉年改大石頭

時代力量黨團總召徐永明表示，年金改革刻不容緩，但最大絆腳石考試院又由一群既得利益者所把持，唯有靠立委貫徹修憲提案廢掉考試院的決心，「才能搬掉大石頭，一勞永逸」。

政務委員林萬億日前表示，希望最快3月底將年金改革相關草案都送立法院。考試院長伍錦霖昨天說「那是總統府的希望」，考試院超然政黨、獨立行政權之外，第一階段銓敘部什麼時候送出草案現在也不知道，不過不能草率、不要拖時間，內容不要太超過，但統統沒有改革效果，那也等於沒有改。

徐永明在社群網站臉書（Facebook）發文表示，為因應人口結構改變，借鏡美國、英國、德國和日本等國家，各國都已著手進行年金改革或研議改革方向；台灣有著違反公平正義的18趴制度，以及各行業退休所得替代率明顯不公平，年金改革刻不容緩。

徐永明說，當多數民眾漸漸深入了解年金改革重要性，且凝聚認同改革共識的同時，卻要受扭曲的憲政結構所綁架，最大的絆腳石考試院又由一群既得利益者所把持，唯有靠立法院同仁貫徹修憲提案廢掉考試院的決心，才能搬掉大石頭，一勞永逸。

徐永明說，目前除了時代力量黨團有修憲提案外，民主進步黨籍立委李俊俋也在上會期提出修憲案；可惜的是，廢掉考、監兩院的修憲提案最後被退回程序委員會，希望這會期在跨黨派委員支持下能夠一讀，立法院也能盡速組成修憲委員會進行審議，啟動憲政改革。

他說，只有如此「考、監兩個養老院，未來才不會又成為阻礙改革的藉口」。1060203

(中央社)