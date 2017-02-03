越總理下令各機關年後注重工作成效

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由於越南人過年後經常工作態度不認真，越南總理阮春福昨天下令，禁止各機關公務員在上班時間走春以及公務車私用，要求公務員抓緊時間，注重提高工作成效。

阮春福下發通知指出，要求公務員嚴格遵守工作紀律，注重提高工作態度和良好效果，抓緊時間集中完成年後的工作，為業者生產經營與民眾各行政手續提供最便利條件。

阮春福還指示各部委注重發揮與做好自己的職責和任務，成功落實2017年經濟社會發展計劃，貫徹落實越南政府題為「加強紀律建設、提高責任感、競賽創新、推動快速可持續發展」的2017年行動計劃。1060203

(中央社)