越總理下令各機關年後注重工作成效
由於越南人過年後經常工作態度不認真，越南總理阮春福昨天下令，禁止各機關公務員在上班時間走春以及公務車私用，要求公務員抓緊時間，注重提高工作成效。
阮春福下發通知指出，要求公務員嚴格遵守工作紀律，注重提高工作態度和良好效果，抓緊時間集中完成年後的工作，為業者生產經營與民眾各行政手續提供最便利條件。
阮春福還指示各部委注重發揮與做好自己的職責和任務，成功落實2017年經濟社會發展計劃，貫徹落實越南政府題為「加強紀律建設、提高責任感、競賽創新、推動快速可持續發展」的2017年行動計劃。1060203
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。