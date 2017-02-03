美防長重申部署薩德旨在保護韓美軍民
美國國防部長馬提斯今天在韓美防長會談前的開場白中指出，北韓不斷發展核彈、頻頻文攻武嚇，美國為了保護南韓人民和駐韓美軍，將採取部署終端高空防衛系統等防禦性措施。
南韓聯合新聞通訊社引述馬提斯報導，美國為盟友提供延伸威懾力的決心堅定，將挫敗針對美國和盟友的攻擊，以壓倒性態勢有效反制一切核攻擊。
馬提斯今天在首爾會晤南韓國防部長官韓民求時強調，美國以壓倒性態勢有效反制一切核攻擊，對北韓釋放出強烈的警告信號。
報導稱，馬提斯此番發言再次表明美國決不容忍北韓發展核武，且措辭比上月與韓民求通電話時更強硬。1月31日韓美防長通電話時，馬提斯表示，韓美將保持萬全戒備態勢，及時有效應對突發情況。
據分析，馬提斯之所以加強對北韓警告力度，是因美國認為，北韓的核子與飛彈能力已威脅到美國本土安全。
報導說，韓美兩國防長還重申5-7月如期部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）的立場，並就具體日程交換了意見。
馬提斯將在會後參謁南韓國立顯忠院，結束24小時的訪韓之旅，飛赴日本訪問。1060203
(中央社)
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