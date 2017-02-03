女神的選擇 田馥甄喊話就愛「奶奶色」
「空靈女神」田馥甄去年出專輯、辦演唱會、參加中國真人秀《夢想的聲音》又有接不完的商演，像顆陀螺一樣忙個不停，好不容易撐到過年前2天才有假可放，因而樂得天天更新臉書，發布「過年日常」，繼回家當「巨嬰」後，「走春特輯」也出爐，而她的選擇，讓眾人驚呆啦！
這兩天多數民眾已經開工，但歌手田馥甄還在享受難得的年假，她凌晨更新臉書，分享跟家人出門踏青走春的照片，同時自曝私下最愛穿羽絨背心走跳，還說：「沒有羽絨背心的冬天，我會失去人生的重心」，開心分析著用此款身體超暖但四肢又可靈活動作，因此即便羽絨背心「不時髦也不少女」，仍然愛不釋手！
Hebe的特殊愛好再度逗樂粉絲，還有人不相信女神會選擇這款式，直問：「背心是媽媽的嗎？」，得到女神親自回覆：「母女各一件哈哈哈」並貼照佐證，也有粉絲說自家奶奶超愛羽絨背心，田馥甄則回答：「我這件你奶奶會愛。我熱愛奶奶色系」，笑翻一票網友。
(中時電子報)
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