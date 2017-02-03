美韓防長共同確認「薩德」年內部署

我要評比

韓國媒體稱，美國國防部長馬蒂斯與韓國防長韓民求3日在首爾舉行會談，強調「薩德」反導系統是只針對朝鮮飛彈威脅的防禦系統，並就按計畫於年內部署和啓動「薩德」系統達成共識。

韓聯社3日報導，雙方就朝鮮近來的核武及飛彈威脅進行評估，並就挑釁風險廣泛交換意見，一致認為保持強有力的協防態勢至關重要。美國防長馬蒂斯重申了保護韓國免受朝鮮核導威脅的延伸威懾承諾。

報導稱，韓國國防部表示，新一屆美國政府仍將信守協防韓國的堅定承諾，雙方就進一步深化發展基於共同價值觀和互信的全面戰略同盟關係達成一致。

(旺報)