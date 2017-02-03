Hello Kitty Go Around!!歡樂嘉年華 不只好玩 更具藝術氣氛

Mimmy玩具屋融合紙作工藝，為特展增添迷人的藝術感。(時藝多媒體提供)

「Hello Kitty Go Around！！歡樂嘉年華」特展，從開展至今不斷掀起Hello Kitty風潮，造訪人次也即將再破紀錄，有別於以往靜態展覽，此次特展特別加入童趣園遊會的概念，實景呈現旋轉木馬、夢幻摩天輪、等六個夢幻場景，無一不讓人為之瘋狂。同時，現場活動包括遊戲攤位及手作體驗，讓民眾可購買遊戲券或手作券前往喜歡的攤位進行互動體驗或購買特定商品，堪稱一座好看、好玩、好買，多重合一的華麗遊樂園！

只要一踏進展場，到處都充滿著驚喜，尤其Mimmy玩具屋更是民眾搶著拍照的景點，充滿奇趣與未來感的入口設計，即展現三麗鷗獨有的精緻與歡樂氣氛，還能看到Hello Kitty的妹妹-Mimmy從店裡向您打招呼:「歡迎來到奇幻玩具世界！」，吸睛程度破表，特別的是包括Mimmy公仔在內，櫥窗裡的每一隻三麗鷗的人氣偶像都是由紙藝打造，為妙為俏的神情令人為之讚嘆，搭配民眾的熱情閃光燈，宛如一場巨星級的超級展示會！

利用紙上工藝打造的玩偶們，饒富趣味。(時藝多媒體提供)

與Hello Kitty一起見證夢幻旅程

在體驗玩遊戲區與手作區之後，嘉年華還要給大家一個壓軸驚喜！就是「Hello Kitty歡樂嘉年華手繪區」，巧妙地設置在出口處，是一個通往樂購商店的夢幻長廊，讓民眾在最後還能感受到特展的用心，做一系列完整的呼應。牆壁上集合嘉年華特展的設計手稿，綿延在走道上，見證這座遊樂園誕生的精采歷程，還有可愛的Hello Kitty草莓大使會在最後與粉絲們揮別，讓嘉年華永遠徜徉在每位粉絲的心中，成為動人回憶。

特展精心設置的手繪展示區，邀民眾一起見證嘉年華誕生的歷程。(時藝多媒體提供)

單筆消費滿$1500，即贈環保購物袋

此次特展不斷為粉絲們帶來好康消息，2/4起只要在商店區單筆消費滿$1500，即贈送大容量Hello Kitty環保購物袋，可愛與實用兼具，更是粉絲們必收的經典商品，數量有限，送完為止 !

只要在樂購商店單筆消費滿$1500，即贈送可愛時尚環保袋。(時藝多媒體提供)

Hello Kitty Go Around!!歡樂嘉年華特展 活動資訊 :

展覽名稱: 「Hello Kitty Go Around!!歡樂嘉年華」特展

展覽日期：2016年12月16日至2017年2月26日(除夕休館)

營業時間：10:00–18:00(17:30停止售票入場)

展覽地點：台北圓山花博爭艷館(台北市中山區玉門街1號)

(中時電子報)