藍黨團成立年金改革小組 積極表達意見
國民黨立法院黨團書記長王育敏今天說，這會期最重大的法案是年金改革方案；對此，黨團日前已成立年金改革小組，未來小組會與智庫合作，積極理解各團體對於年金改革的想法。
第9屆第3會期國民黨團書記長的王育敏今天接受訪問時表示，年金改革將會是本會期的重點。她指出，黨團已成立年金改革小組，並邀集關心此議題的黨內立委進入小組內，未來小組會與智庫合作，積極理解各團體對於年金改革的想法。
王育敏說，未來等到政府提出的年金改革版本送進立法院後，黨團這也會對應提出看法與意見。她表示，在修法過程當中，一定會積極表達意見與看法。
國民黨團年金改革小組召集人、黨團首席副書記長林為洲表示，將來會在各相關委員會邀請一名黨內立委加入小組，每週研議相關的版本、對應的策略，或是召開記者會，都會在此小組進行討論。
林為洲說，成立這樣的任務型小組，也是黨團新的變革，由於許多重要的議題是跨委員會的，所以成立一個任務小組，訊息交流才會快。1060203
(中央社)
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