解放軍野馬氣墊登陸艇 傳進入量產
中國大陸解放軍近幾年積極發展的726型野馬氣墊登陸艇，疑似已進入量產。
大公報今天在報導中轉述消息指出，大陸中央電視台1月31日播放了南海艦隊某登陸艦支隊裝備的國產野馬氣墊登陸艇的畫面。
報導表示，畫面中的登陸艇舷號為3332，這是2009年726型首批艇後，該登陸艇進入量產的首項消息。
報導表示，野馬批量生產裝備，對解放軍海軍跨海登陸能力別具意義，可加強遠距離投送兵力能力，特別是作戰時投送重型裝甲軍輛第一波行動，讓由海向陸突擊速度大增。
據說，726型登陸艇可運送解放軍目前戰鬥全重最大的99A式坦克。
此前曾有報導指出，去年的衛星圖片顯示，726型野馬登陸艇正在上海江南造船批量生產。
報導表示，在此之前，野馬登陸艇主要有舷號3320、3321、3325、3326四艘。這次央視曝光的726型登陸艇，舷號為3332。
據報導，726型登陸艇首艇於2009年12月建成，之後開始漫長測試，近期開始進入批量生產。1060203
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。