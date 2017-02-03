解放軍野馬氣墊登陸艇 傳進入量產

我要評比

中國大陸解放軍近幾年積極發展的726型野馬氣墊登陸艇，疑似已進入量產。

大公報今天在報導中轉述消息指出，大陸中央電視台1月31日播放了南海艦隊某登陸艦支隊裝備的國產野馬氣墊登陸艇的畫面。

報導表示，畫面中的登陸艇舷號為3332，這是2009年726型首批艇後，該登陸艇進入量產的首項消息。

報導表示，野馬批量生產裝備，對解放軍海軍跨海登陸能力別具意義，可加強遠距離投送兵力能力，特別是作戰時投送重型裝甲軍輛第一波行動，讓由海向陸突擊速度大增。

據說，726型登陸艇可運送解放軍目前戰鬥全重最大的99A式坦克。

此前曾有報導指出，去年的衛星圖片顯示，726型野馬登陸艇正在上海江南造船批量生產。

報導表示，在此之前，野馬登陸艇主要有舷號3320、3321、3325、3326四艘。這次央視曝光的726型登陸艇，舷號為3332。

據報導，726型登陸艇首艇於2009年12月建成，之後開始漫長測試，近期開始進入批量生產。1060203

(中央社)