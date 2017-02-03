洪秀柱：黨主席 要選最好的

中國國民黨洪秀柱今天出席台北市黨部新春團拜時指出，台北市現在什麼德性，跟以前比「新人不如舊人好」，至於黨主席，她說要選最好的，希望媒體不要有其他聯想。

國民黨台北市黨部上午在中央黨部12樓舉行新春團拜活動，副主席郝龍斌出席致詞，洪秀柱稍晚才到。郝龍斌首先感謝大家支持，讓他2次台北市長都勝選，他也強調，2018要把台北市重新拿回來，「如果2018能拿回台北市，國民黨就穩了」，以「2018光復台北」為最大願望，獲得全場響應。

洪秀柱致詞時則說，郝龍斌在台北執政8年，對台北市有特殊感情，「跟現在什麼德性」，不怕不識貨，就怕貨比貨，一比之下，「新人有時候不如舊人好」，所以要珍惜自己家裡的人。

會後被媒體問到「新人不如舊人好」的解讀，洪秀柱說，「你們又想做甚麼文章了嗎？」她說，確實以台北市來講，台北市長柯文哲的表現不如舊的，且國民黨執政時大家嫌來嫌去，但相比之下還是舊的好，「不見得你換新一定是好」，她說，特別是講台北市，不要有其他聯想。

媒體追問，是否也意指黨主席選舉？洪秀柱說，黨主席要選最適合、最好的。舊的比較好？洪說，那也不一定，不要比照辦理，沒有這回事，「天地良心，我想都沒想到那邊去，我只想你不要隨便換老婆」。1060203

(中央社)