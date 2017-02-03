盼川普關注中國人權 台陸人士齊發聲
台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏及美國基督教團體「對華援助協會」（CHINA Aid）會長傅希秋今天說，相信美國總統川普能堅信美國的核心價值，更加關注中國人權。
由美國國會主辦的年度全美祈禱早餐會今天舉行，川普當選後也循例出席，場內外氣氛卻不同於以往，儘管場外有抗議川普背棄難民的民眾，他在場內仍受到熱烈歡迎。
川普在早餐會上除為自己日前的行政命令辯護，聲稱這是為「保護美國境內宗教自由與寬容」，也不忘展現本性、嘲諷接替他主持節目的阿諾史瓦辛格魅力不如他，因此收視率不佳，要大家一起為阿諾史瓦辛格祈禱，這也和早餐會祈求世界和平、寬恕與人道精神的理念，形成強烈對比。
台灣今年也組團與會，另外，中華民國駐美代表高碩泰受邀出席；而楊憲宏與傅希秋在會後與記者談到早餐會情況時都認為，相信川普是有信念及堅信核心價值的人，傅希秋更期待川普能對中國的人權問題有更多關注。
但他也提到，對於川普關注中國人權情況的力度，「還是要冷靜觀察」，他說，感覺川普「並不清楚詳情」，仍是以經濟與保護國家安全為執政優先事項，但他有信心，川普未來在人權和宗教自由上會有新的作為。
楊憲宏及台灣基督長老教會總會總幹事林芳仲一行人隨後還轉赴國務院，與負責民主、人權及勞工事務的副助理國務卿巴斯比（Scott Busby）會晤。1060203
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。