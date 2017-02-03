盼川普關注中國人權 台陸人士齊發聲

台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏及美國基督教團體「對華援助協會」（CHINA Aid）會長傅希秋今天說，相信美國總統川普能堅信美國的核心價值，更加關注中國人權。

由美國國會主辦的年度全美祈禱早餐會今天舉行，川普當選後也循例出席，場內外氣氛卻不同於以往，儘管場外有抗議川普背棄難民的民眾，他在場內仍受到熱烈歡迎。

川普在早餐會上除為自己日前的行政命令辯護，聲稱這是為「保護美國境內宗教自由與寬容」，也不忘展現本性、嘲諷接替他主持節目的阿諾史瓦辛格魅力不如他，因此收視率不佳，要大家一起為阿諾史瓦辛格祈禱，這也和早餐會祈求世界和平、寬恕與人道精神的理念，形成強烈對比。

台灣今年也組團與會，另外，中華民國駐美代表高碩泰受邀出席；而楊憲宏與傅希秋在會後與記者談到早餐會情況時都認為，相信川普是有信念及堅信核心價值的人，傅希秋更期待川普能對中國的人權問題有更多關注。

但他也提到，對於川普關注中國人權情況的力度，「還是要冷靜觀察」，他說，感覺川普「並不清楚詳情」，仍是以經濟與保護國家安全為執政優先事項，但他有信心，川普未來在人權和宗教自由上會有新的作為。

楊憲宏及台灣基督長老教會總會總幹事林芳仲一行人隨後還轉赴國務院，與負責民主、人權及勞工事務的副助理國務卿巴斯比（Scott Busby）會晤。1060203

(中央社)