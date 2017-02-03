撞死騎士竟誣賴他闖紅燈 監視器戳破謊言

路口監視器為綠燈，轎車闖紅燈撞上機車，造成機車駕駛死亡。（翻攝爆料公社）

路口監視器為綠燈，轎車闖紅燈撞上機車，造成機車駕駛死亡。（翻攝爆料公社）

轎車前方因撞擊受損。（甘嘉雯攝）

摩托車遭撞，受損嚴重。（甘嘉雯攝）

桃園市八德區和強路前天晚上發生死亡車禍，1輛轎車與1台機車相撞後造成騎士死亡，有網友在「爆料公社」臉書社團發文指出，死者是他表妹的爺爺，被轎車駕駛誣陷是爺爺闖紅燈才會造成車禍，但監視器影片曝光卻顯示轎車駕駛才是闖紅燈的人。

這段影片曝光讓網友們群起怒吼，認為駕駛根本是在逃避責任，八德警方調閱監視器，發現應是轎車闖紅燈，依法移送法辦。

(中時)