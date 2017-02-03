曾莞婷素顏無預警曝光 吳宗憲驚呆
吳宗憲（憲哥）與Kid主持的《綜藝玩很大》，近來到中國廣州取景，而八點檔女神曾莞婷也是該集來賓，不過節目突襲所有人臥房，其中Kid更邀約憲哥去看曾莞婷素顏，只見她第一時間死命用棉被遮臉，憲哥還大呼「怎會有這種東西？」但事實證明，曾莞婷素顏美得不像話。
憲哥與Kid在節目中突襲曾莞婷與王晴下榻的飯店房間，就是要一睹兩人素顏模樣，但王晴膚質好，反而曾莞婷不願露臉，憲哥第一時間笑稱「怎會有這種東西」，隨後曾莞婷才放下棉被露出側臉，但這一露，可說驚呆憲哥，大讚「素顏比較漂亮欸！」她還被虧「妳以前妝都被畫壞了！」
儘管膚質超級好，但曾莞婷還是認不住說「我以為這是有Set過的」，直到自己遇上突襲才驚覺都是玩真的，她大呼「太誇張。」不過她皮膚吹彈可破，網友笑稱「不用遮啦。」
(中時電子報)
關鍵字：曾莞婷
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