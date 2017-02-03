浙江溫州民房倒塌 7死2傷

中國大陸浙江省溫州市文成縣昨天上午發生一起4棟4層民房坍塌事故，共有2戶人家9人被埋。當地官方今天公布救援結果，事件共造成7死2傷。

中共文成縣委宣傳部官方微博上午公布，這起事件發生於2日上午8時許，據統計共有2戶9人被困。截至今天上午9時48分，現場救援人員搜救出第9名被困人員。

公告指出，受困的9人中，7人被救出時已無生命跡象，另外2名傷者被救出後立即送醫治療。現場救助、原因調查、善後處置等各項工作仍在進行中。1060203

(中央社)