松山英樹鳳凰城T2 對湯瑪斯上演復仇記？

松山英樹開局T2，對湯瑪斯復仇跨出第一步。(美聯社)

里約奧運銅牌得主美國好手庫查，3日在鳳凰城公開賽交出1鷹5鳥64桿(-7)好成績，在2017年首度取得領先優勢，衛冕者日本1哥松山英樹與美國選手史提爾，同以1桿之差並列第2。

湯瑪斯並列第28開局，仍有機會爭3連勝。(美聯社資料照)

若說這場比賽的看球好戲為何？無疑是2016-2017球季表現最火熱的松山英樹與美國新生代好手湯瑪斯莫屬。

今年24歲的松山英樹，2014年在紀念高球賽奪下美巡首冠，但在美巡真正大爆發，是從去年鳳凰城公開賽開始。

他去年這場比賽於延長賽擊敗美國新秀佛勒，奪下美巡生涯第2冠，10月在2016-2017球季，於上海舉行的匯豐錦標賽以大勝7桿封王，進而成為世界錦標賽(WGC)史上第1位奪冠的亞洲選手，12月再於世界挑戰封王，2016年以3冠畫下完美句點。

松山英樹世界挑戰賽奪冠時，一度在2016與2017球季以2冠位居最多勝選手，不料，23歲的美國新生代高手湯瑪斯，卻在2017年後來居上，接連在夏威夷舉行的SBS冠軍賽與SONY公開賽，拿下新季第2冠與第3冠，一舉超越松山英樹暫居最多勝與聯邦快遞盃積分榜第1，且在SONY公開賽締造美巡史上第7人揮出59桿與美巡263桿(-27)最低桿紀錄。

2人這場比賽今年首度同場交鋒，松山英樹此戰如果衛冕成功，不僅追平湯瑪斯的3勝，也重返聯邦盃第1；湯瑪斯此戰則挑戰美巡3連勝，2人的戰爭成了此戰的吸晴焦點。

松山英樹首輪技高一籌，以65桿並列第2，湯斯斯以69桿並列第28暫居下風，惟隨後還有三天比賽，2人究竟誰高桿？球迷等著繼續看下去。

值得一提的是，松山英樹去年10月在美巡於馬來西亞進行的CIMB菁英賽與今年1月的SBS冠軍賽，都獲得第2，結果這2場冠軍都是湯瑪斯，讓他更想在鳳凰城公開賽打敗湯瑪斯衛冕成功。

(中時電子報)