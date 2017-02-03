空虛寂寞覺得冷？ 陸租友平台讓你不孤單

大陸的「來租我吧」軟體，提供各地單身男女「出租朋友」的業務。（圖/Apple store網站）

隨著近年單身與網路經濟興起，不僅各大媒體和電視台一直推出相親節目，大陸的「出租男/女友」業務也愈來愈多元，如今在智慧型手機上，還能找到一款專門出租的軟體平台，無論性別和地域，都能透過平台和搜尋條件，媒合一個出租的朋友，一同出去吃飯、逛街、唱歌等活動，每小時的價格更依據被租者條件不同和業務差異，春節過年期間更暴漲至1萬元人民幣（約5萬台幣）/天的高價。

據大陸人民網報導，每年春節前後，出租男/女友的話題總是大陸網路話題的主力之一，然而如今更有一款租友平台，名為「來租我吧！」，讓你/妳能輕鬆地搜索並預約一個「朋友」出去逛街、吃飯、唱歌等活動，讓單身男女不再感覺空虛寂寞。這款創立於2015年的軟體，目前已有70萬名用戶，並在微信上有超過170萬名追隨者，平常時間出租女友的價格在每小時1至1,999元人民幣（約5至1萬台幣）之間，租男友則是每日180元英鎊（約7,200元台幣）的價格。

出租平台的界面，可根據「顏值」、地區和類型來選擇。（圖/Apple store網站）

然而這種「新興」產業，卻被外界質疑是遊走在法律灰色地帶，對此疑慮，該軟體的執行長表示，「我們嚴格管理用戶認證，絕不會有違法的問題。我相信這種業務能解決中國大城市內，男女青年孤獨感的問題，並讓社交網路不僅限於線上，最終都能延伸至線下，回歸到實際的人與人面對面接觸。」隨著愈來愈多分享式經濟浮現，這種「出租時間」的產業是否僅是曇花一現，就看接下來市場的反應和官方的態度了。

(中時電子報)