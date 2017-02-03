老翁駕車疑自撞電桿 當場無生命跡象

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老翁駕車疑自撞電線桿，消防人員緊急救人。（陳淑娥翻攝）

老翁駕車疑自撞電線桿，車頭嚴重變形。（陳淑娥翻攝）

今天上午7旬徐姓老翁駕駛自小客車，行經東勢區東蘭路疑似發生自撞電線桿，當場無生命徵象緊急送醫急救，警方表示，徐男酒測值為零，目前已通知外地子女做筆錄，正確釀禍原因仍在調查中。

東勢交通小隊長吳永鑫指出，徐姓老翁上午8時許，獨自駕車行經在東蘭路往東勢方向，不知為何自撞右邊電線桿，車頭嚴重扭曲變形，造成徐男當場無生命徵象，緊急送東勢農民醫院救治中。

警方表示，目前在外地的子女已趕回東勢，因為沒有與父親同住，均不清楚早上父親開車外出去哪裡，由於徐男酒測值為零，目前警方仍在調查正確肇事原因。

東勢農民醫院表示，徐男到院前已經無生命跡象，無明顯外傷疑頸椎受傷，因嘴巴緊閉無法進行插管急救，已宣告不治。

(中時)