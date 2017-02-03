選黨魁連署 洪：沒必要的門檻是假公平
中國國民黨主席5月20日改選，黨主席洪秀柱今天說，連署常出現一人數連，真的沒有意義，實在想廢，盼想個辦法技術性解決，「沒有必要的門檻是假公平」，民調也可以考慮納入。
洪秀柱、國民黨副主席郝龍斌上午都出席國民黨台北市黨部新春團拜。洪秀柱說，國民黨面臨艱困環境，還是要接受挑戰，更何況理在國民黨這邊，面對無法無天的政權要據理力爭，「他們迫不及待，唯恐國民黨重新站起來」，越是這樣，國民黨越要團結，團結不是嘴巴講，要做到。
談到黨主席選舉，洪秀柱說，建立制度一切透明開放，很多人要選沒關係，一定要開大門走大路，一切攤在陽光下，大家都可以來監督，因此她拜託黨部主委要小心注意，要打電話查核哪個是人頭黨員；選務一定要中立，抓到絕對嚴懲，一人數投也不可以，希望讓勝出的人都是光明磊落，輸的無話可說。
黨主席選舉有連署門檻，洪秀柱說，「開甚麼玩笑」，一人數連，到電腦裡都沖掉了，連了半天都沒了，真的沒有意義，郝龍斌提出廢除，「實在想廢，但辦法規定要全代會通過」，她跟郝龍斌說來想個辦法，技術性解決，此時全場鼓掌，洪秀柱還說，選過黨主席的市議員李新深受其害，可以理解。
洪秀柱說，「沒有必要的門檻是假公平」，郝龍斌建議列入民調，這也可以，重新檢驗，國民黨不要關起門來選，要讓選出的人更合乎民意。
她說，國民黨面對未來沒有停止的挑戰，很多事情有待解決，公開討論建立制度，更要有信心、決心做好改革，只要大家有心為這個黨再起，任何困難都能解決。1060203
(中央社)
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