伊凡卡再曬女兒唱中文歌 陸網民熱議
美國總統川普的女兒伊凡卡日前攜女兒阿拉貝拉參加中國大陸駐美國大使館的春節活動後，昨天再度於社群網站上傳女兒唱中文新年歌曲的影片。大陸網友為此大讚伊凡卡「比川普強」。
伊凡卡（Ivanka Trump）當地時間1日晚間帶著女兒阿拉貝拉（Arabella Kushner）出席中國大陸駐美大使館的春節活動。伊凡卡2日凌晨也在推特（Twitter）上傳阿拉貝拉一邊玩著傀儡舞獅，一面以中文唱著「新年好！新年好！」的影片。
伊凡卡並在推特留言表示，阿拉貝拉唱的是她為中國新年所學的歌。伊凡卡並以中文留言「新年快樂」。
這段影片與流言引起大陸網民轉發及熱烈討論，有人大讚阿拉貝拉非常可愛，也有人提到川普一反過去幾任美國總統慣例，今年未向華人拜年，「川普大神專注搞事，每次都等女兒擦PP」；也有人稱讚伊凡卡「一家人都比特朗普（川普）靠譜」。1060203
(中央社)
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