北韓若發動核攻擊 美：有效反擊
在總統川普宣誓就職後尋求安定盟邦信心的美國國防部長馬提斯今天在首爾表示，北韓若發動任何核子攻擊，將引起「有效和壓倒性的」反擊。
法新社報導，在傾向保護主義、性格火爆的川普（Donald Trump）主政下，美國對亞洲的政策走向引發關切。馬提斯（James Mattis）訪問亞洲是川普政府高階官員首次出訪海外，他結束南韓行程後將造訪日本。
川普競選期間曾揚言，如果南韓與日本不提高財政援助，將從兩國撤軍。美國在南韓駐軍約2萬8500人，對抗擁核的北韓；日本則駐有4萬7000美軍。
馬提斯會晤南韓國防部長韓民求前告訴記者：「任何針對美國或我們盟邦的攻擊行動將被擊敗，若發動任何核子攻擊，將招致有效且壓倒性的反擊。」
馬提斯說，他前來首爾是為了「強調美國將雙邊同盟關係列為優先的承諾」，並且表明美國將「全心全力」捍衛南韓民主。
路透社報導，北韓連串行動促使美國與南韓加強防禦回應，包括外界所預期，今年稍晚將在南韓部署的美國反飛彈系統「終端高空防衛系統」（THAAD）。
韓民求重申將部署THAAD的計畫，並且表示，馬提斯以國防部長身分首度出訪並前來首爾，傳遞了美國強烈支持的明確訊息。
韓民求說：「面對目前嚴峻的安全情勢，馬提斯部長前來南韓...並對北韓發出最強烈警告。」（譯者：中央社周莉芳）1060203
(中央社)
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