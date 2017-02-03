鳳凰城高球賽庫查領先 潘政琮並列76
美國高球選手庫查在鳳凰城公開賽首輪，抓下5隻小鳥、1隻老鷹，打出低於標準桿7桿的64桿獨居領先，台灣高球選手潘政琮則以72桿並列76名。
美國職業高爾夫巡迴賽（PGA tour）總獎金670萬美元（約新台幣2億800萬元）的鳳凰城公開賽（Waste Management Phoenix Open），當地時間2日起在美國的亞利桑那州開打。
這項號稱高球界最「瘋狂」的賽事每年吸引大批觀眾到現場觀戰，庫查（Matt Kuchar）在賽前就曾提到，「鳳凰城公開賽完全沉浸在派對的氣氛中，這裡人聲鼎沸，選手身在群眾之中，總感覺非常興奮。」
庫查首輪的表現也驗證了自己的說法，首輪他在標準桿5桿的第13洞推進一記長推桿，獵下1隻老鷹，接著比賽尾聲的第15洞、第17洞又兩度抓下小鳥，這輪他共抓下5隻小鳥、獵下1隻老鷹，打出低於標準桿7桿的64桿，以1桿之差領先美國好手史蒂爾（Brendan Steele），和尋求衛冕的日本選手松山英樹（Hideki Matsuyama），獨居領先位置。
潘政琮上週在農保公開賽（Farmers Insurance Open）拿下並列第2，這次賽前也獲得不少關注，首輪他雖抓下2隻小鳥、獵下1隻老鷹，但也吞下5個柏忌，高於標準桿1桿的72桿成績，並列在76名。1060203
(中央社)
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