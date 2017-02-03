成醫：孩童中耳炎發生率高達80%
中耳炎是小朋友常見引起發燒的疾病之一；成大醫院表示，孩童中耳炎發生率高達80%，當中耳炎持續12個星期以上，且伴隨耳膜穿孔及膿性分泌物時，就是慢性中耳炎。
成大醫院耳鼻喉部醫師呂宇城指出，慢性中耳炎的分泌物，會阻斷聽小骨由鼓膜至卵圓窗聲音震動的鏈結，導致傳導性聽力喪失；膿性分泌物的發炎物質有時會經由圓窗穿透至內耳，造成感覺神經性聽力喪失。
慢性中耳炎若不及時處理，可能產生乳突炎、顳骨岩炎、迷路炎、顏面神經麻痺等併發症，往顱內侵犯也可能產生腦膜炎、腦膿瘍或乙狀竇血栓靜脈炎等，除需使用全身性抗生素外，嚴重者可能還需配合神經外科進行感染源移除的侵入性治療。
在沒有併發症的情形下，一般慢性中耳炎可採保守性治療，為耳朵的局部治療、清潔，配合局部耳抗生素滴劑或全身性抗生素的使用。
在持續性膿瘍且有併發症產生時，就需外科治療，施行乳突鑿開術，有效改善膿瘍蓄積的情形。膿瘍及感染緩解後，部分耳膜若無法自行修復，應考慮做鼓室成形術修補耳膜。
呂宇城說，當耳膜長好後，可隔絕外耳道表皮的細菌，避免感染源經由穿孔進入中耳腔造成發炎，中耳腔分泌的黏液，也可經耳咽管排出。1060203
(中央社)
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