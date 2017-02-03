竹市護城河裝置藝術燈 成打卡新景點
新竹市政府文化局近日在護城河、東門城等處設置「裝置藝術燈區」，吸引不少民眾帶著小朋友、情人們前往參觀，成為熱門打卡景點。
新竹市文化局表示，今年以「風城奇想」為主軸，於護城河、東門城等處設置「裝置藝術燈區」，包括7件光影創作及河岸光環境，1月20日開展至今已吸引逾3萬人次參觀，民眾紛紛驚嘆「好浪漫」。
文化局表示，裝置藝術燈區以護城河為軸線，延伸至東門城、府後街，結合「新竹風」意象，設置7件藝術燈作，利用不同色溫的燈光與布置塑造光影變化，感受到溫暖、清新、明亮等意境。
「好浪漫，好有fu！」市民郭小姐表示，「風城奇想」系列的裝置藝術讓護城河更加浪漫，吸引許多情侶來合影留念、打卡上傳，她自己也不例外，「希望每年都繼續舉辦，不用去外縣市就能看到這麼棒的展。」
市長林智堅表示，去年12月啟用的護城河「親水公園」，增加無障礙坡道、增設舞台提供表演，沿岸也栽種水生植物，成為全台最親水、親人的護城河，現在市民經常沿著河畔散步、運動，年輕朋友們更是手牽手漫步，感受浪漫氛圍。
文化局表示，護城河藝術燈區展期至2月19日，1月20日開展至今已超過逾3萬人次參觀，也成為臉書超夯的打卡景點。相關活動訊息，請上新竹市文化局網站http://www.hcccb.gov.tw 瀏覽。1060203
(中央社)
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