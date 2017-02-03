性格男星喬治克隆尼 獲法國榮譽凱薩獎
法國電影藝術與技術學會今天宣布，美國性格男星喬治克隆尼（George Clooney）將在24日獲頒榮譽凱薩獎。凱薩獎又有法國奧斯卡獎之稱。
英國「每日郵報」（Daily Mail）引述法新社報導，法國電影藝術與技術學會（Academie des Arts et Techniques du Cinema）宣布，今年的榮譽凱薩獎得主是喬治克隆尼，以表揚他「集演員、導演、編劇和製片於一身的的耀眼才華，尤其在藝術和精神方面的深厚底蘊。」
「喬治克隆尼是他那一代中最具性格魅力的男演員，體現好萊塢的迷人風釆...他的吸引力、幽默感、個性和奮鬥令人仰慕不已。」
法國電影藝術與技術學會表示，喬治克隆尼「將在傳奇男演員史上留名」。
55歲的喬治克隆尼，20年前演出電視影集「急診室的春天」（ER）展露頭角，曾於2006年以「諜對諜」（Syriana）奪下奧斯卡最佳男配角獎，之後擔任製片的「亞果出任務」（Argo）在2013年拿下奧斯卡最佳影片獎。
曾獲頒榮譽凱薩獎殊榮的還有女星凱特溫絲蕾（Kate Winslet）及導演昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）。1060203
(中央社)
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