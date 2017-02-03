地下六合彩組頭隱身美髮院 警仍查獲
掃蕩職業賭場是警方春節期間重點工作，台中市警方發現有地下六合彩組頭藏身社區、美髮店等地點，提供民眾簽賭香港六合彩，經出動人員埋伏查獲3名組頭移送法辦。
台中市警察局刑事警察大隊偵四隊接獲線報，有地下六合彩組頭藏身社區、美髮店等位置，提供民眾簽賭香港六合彩，經派員連續多次前往埋伏觀察確認屬實，持搜索票同步多點一舉查獲多處簽賭站，並將組頭等人依賭博罪嫌移送偵辦。
警方調查發現，謝姓組頭等犯嫌向電信公司申請電話、傳真機，經營香港六合彩簽賭，並透過電信工程師，研發搭配市內電話、電腦設備轉體，供民眾簽賭，經明察暗訪，簽賭站隱藏在社區、檳榔攤、美髮店內等處。
警方持搜索票在台中、雲林等地執行搜索，查獲謝姓犯嫌等3人非法經營地下六合彩簽賭站，傳真機12台、行動電話3支、大批帳冊、六合彩簽單等物，警方指出，初估自去年12月份以來已登記賭資逾千萬元。
警方表示，其中較特別的是清水地區年約60歲的朱姓女組頭，因不熟悉3C產品操作，使用傳真機又怕遭警方追查，於是請賭客直接以便條紙書寫簽注號碼方式，再交其本人下注，並將簽注站偽裝成檳榔攤，避免賭客出入遭警懷疑，檳榔攤內並供奉彌勒佛、擺放錢母、招財貓等吉祥物，不料仍遭警方查獲。
警方呼籲，雖年節期間民眾多想試試手氣，若找非法六合彩簽賭，恐涉嫌違反刑法266條賭博罪；若意圖營利，供給賭博場所或聚眾賭博者，處3年以下有期徒刑，得併科3000元以下罰金，千萬別以身試法。1060203
(中央社)
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