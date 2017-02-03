涉炒作TDR判刑定讞 炒手鍾文智落跑被逮

連一鮑魚前負責人鍾文智，被控利用人頭炒作新加坡「聯合環境技術公司」在台發行的存託憑證（TDR），判刑1年8月定讞，但他卻在入監前落跑遭通緝，但鍾上月13日企圖冒用他人護照潛逃出境，在松山機場被海關攔截查獲，北檢已將他發監服刑，並將追究鍾的偽造文書罪責。

檢方調查，鍾文智涉炒作TDR已非首次，之前也曾與寶來證券前總經理白文仁聯手炒作特藝石油、明輝環球等2檔TDR，獲利1億4000多萬，前年8月被北檢起訴；此外，鍾等人又涉嫌炒作新加坡歐聖集團TDR，去年3月被檢方追加起訴。

此外，檢方追查後，另發現鍾文智涉嫌於2010年間，與寶來證券前協理何國威、經理王永順及組長陳志偉等人，共同炒作新加坡超級集團、中國泰山集團2檔在台灣發行的TDR，不法獲利逾上億元，去年10月，北檢依證交法追加起訴鍾等4人，併案法院審理。

檢方發現，鍾文智等人利用10多個人頭戶，自2010年間以高買或低賣、相對成交等手法，造成新加坡超級集團、中國泰山集團2檔TDR交易活絡假象，拉抬股價；據估計，鍾在新加坡超級集團TDR炒作，獲利約8000多萬，另炒作中國泰山集團TDR，獲利約6000多萬，估計鍾炒作這2檔TDR，獲利上億元。

(中時)