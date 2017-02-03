黎明幼兒園重畫爭議 中市呼籲應遵守協調決議
黎明幼兒園保留行動、自辦重劃受害者聯盟、中台灣公民行動陣線今天（3日）到台中地方法院前表達呼籲市府「硬起來」、解決自辦重畫的問題積極作為表達訴求。對此，市府地政局呼籲雙方應依協調會達成的決議辦理，讓本案獲得圓滿解決。
黎明幼兒園因不滿重畫會配地，訴求原地保留，地政局去年11月23日召開黎明幼兒園、地主、重畫會及公民團體等四方協調，會中決議，請黎明幼兒園舉證建物為合法建築及整合建物所有權人意見，重畫會則協調相鄰地主讓地給幼兒園；雙方各自努力，並由重畫會陳報法院暫緩執行半年。
但幼稚園方面指重畫會不遵守上述決議，不願出面協調，更在日前發函法院強調並未同意「緩拆半年」的協調結論。
地政局對兩造爭議強調，台中地方法院民事執行處訂於2月3日邀集市府及雙方當事人進行本案強制執行事件的調查，對於黎明幼兒園爭議，市府已積極介入協調，且有具體會議結論，呼籲雙方皆應依協調會決議辦理，讓該案圓滿解決。
地政局也指出，大法官去年7月29日做成釋字第739號解釋，宣告「自辦市地重畫」法源「獎勵土地所有權人辦理市地重畫辦法」部分條文違憲，應於1年內檢討修正；該辦法正由內政部辦理法規預告程序中，市府屆時將依修正後法令規定辦理，避免類似爭議再度發生。
(中時)
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