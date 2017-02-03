NBA》什麼仇都報了 霍華雙20棒打老東家
儘管賽前「魔獸」霍華還到火箭休息室找前隊友聊天嬉鬧，所有人卻都知道他有多看重這場首次重返豐田中心遭遇老東家的比賽，光從他拿24分、23籃板的本季第2次雙廿演出就可知道，在霍華的心中，仍對火箭充滿著「怨念」！
不過本季回到家鄉球隊老鷹效力的老鷹，如今算是什麼仇都報了，因為3日靠著霍華雙廿，以及小哈達威33分演出，老鷹終場113比108逆轉擊落火箭，本季雙方兩次交手全由老鷹取勝，霍華無論面子或裡子都贏了。
畢竟過去待在火箭期間，霍華可說越來越不受火箭重視，尤其火箭總管莫瑞，更是把他當成賠錢貨，他在上季處境更加尷尬，隊友明顯都把球送給「大鬍子」哈登，讓霍華整個場上績效大減，在他心中早已埋下不少怒氣。
就算哈登3日拿下全場最高41分，外加8助攻、8籃板與4抄截，可惜他在最後57.3秒的上籃，卻遭霍華賞了麻辣鍋，造成火箭無法挽回頹勢結局，霍華總算在場上證明自己身價，也算給了不長眼的火箭高層一記耳光。
(中時電子報)
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