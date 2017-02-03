高雄市長前哨戰 議員沈英章角逐水利會長
高雄市農田水利會長李清福因捲入官司案，剩餘任期逾1年，依規定近期卸任後60天內將啟動改選會長，暫定2月底領表登記、3月下旬改選，有意爭取的人選逐漸浮上檯面，今天市議員沈英章更公開表態投入選戰，包括其他3位現任水利會總幹事呂文豪、水利會財務組長李毓智、前高縣議員張乾德，將形成4強爭霸局面。此役也被形容是高雄市長選舉前哨戰，外界格外關注。
現任農田水利會長李清福因涉入官司，預定近期卸任，水利會改選一案勢必牽動高雄市長選情。地方人士透露，沈英章去年10月開始勤跑大旗美、大寮等地拜會水利會系統代表，更獲市長陳菊首肯允諾提供資源輔選，宛若吃下一顆定心丸。沈英章受訪時也坦言今天正式公開參選。
其實，沈英章自知對水利會系統不熟悉，因此更加提早準備，其行政資歷豐富，過去是體育老師，曾任高縣府機要秘書、高縣體育會總幹事，也曾當選兩屆仁武鄉長，對地方事務相當熟悉，與藍綠地方派系保持友好關係。
(中時)
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