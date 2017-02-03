年金改革 全教產籲公布正確試算

全國教育產業總工會今天在台北召開記者會，呼籲政府公布正確的「現職純新制老師年金改革試算」，避免混淆視聽。

近來年金改革風風火火，許多老師都擔心退休金縮水太多。全教產指出，目前政府開放的試算系統，包括銓敘部和教育部的，都有混淆大眾的嫌疑。

全教產理事長黃耀南指出，銓敘部的「公務人員年金改革試算器」，是以退休公務員為例，採計最後一年本俸兩倍計算。教育部的「教育人員年金改革試算系統」也是一樣侷限，只適用於已退休且支領月退金的人員。

對於目前還在職且「純新制」的教師來說，沒有合適的試算器。全教產擔心在職教師被美化後的數字欺騙，以為這波年金改革後，仍可領到高額退休金。

全教產舉例，副總統陳建仁1月19日公布的版本，是採在職最後15年平均薪額計算，試算器就不該用在職最後一年本俸當基準。

全教產呼籲政府公布正確的試算器，避免人民誤解，製造社會對立。另外推動年金改革，首先應提升基金績效，並改革稅賦制度。1060203

(中央社)