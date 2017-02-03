經典賽》動刀治療踝傷？大谷翔平：有可能
(12:30補充 菅野或則本頂上開幕先發)日本媒體昨報導，投打「二刀流」、22歲大谷翔平，因右腳踝傷勢可能動刀，也許無法以打者身份在3月的經典賽登場。大谷翔平今天做出回應，「這(動手術)絕對是一種可能性，我不會排除它。」
大谷翔平接受大聯盟官網訪問，他說：「我不確定動刀最好時間點，會先看復原狀況，若沒有好轉，可能會儘早動手術。大谷說，會和防護員、教練團、球隊高層討論，「的確是有這種可能性。」
如果開刀移除骨刺的話，大谷翔平恐怕3個月無法上場。大谷去年在日職以打者身份出賽104場，敲含22轟的104安，打擊率高達3成22，67分打點。大谷確定不在經典賽投球，日本3月7日首戰古巴，可能由巨人王牌菅野智之，或樂天王牌則本昂大，兩人擇一先發。
(中時電子報)
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