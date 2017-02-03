臺北燈節驚喜 WORLD ORDER本尊現身

日本知名樂團WORLD ORDER將參加臺北燈節2月4日的開幕式。(圖/臺北市觀光傳播局 提供)

將有驚喜來賓加入2017臺北燈節開幕式！臺北市政府觀光傳播局宣布，將邀請日本知名樂團WORLD ORDER參加臺北燈節開幕式，並在2月4、5日兩天，於燈節主舞臺進行2場演出，透過這個合作，將臺北推向世界。

WORLD ORDER日前也錄製了一支說明即將來到臺北的影片，並在官網與官方FACEBOOK上發佈，在影片中他們大秀中文的「新年快樂」、「不見不散」，表示本次燈節將在西門町舉行，而他們也將在開幕活動上登場表演，很期待與大家見面！

融入世界各大城市地景，一直是WORLD ORDER這個來自日本的電音樂團最為人所熟知的重要特色，在走遍歐美各大城市，再到亞洲幾個重要城市走過一圈後，最新一站來到臺北，在2017臺北燈節的演出，將把臺北西區的城市意象，收納進他們「世界秩序」的版圖。

臺北市觀光傳播局局長簡余晏表示，城市行銷是世界各大城市不斷在努力的事情，邀請WORLD ORDER這個世界知名樂團來到臺北，是知道他們自成立以來，一直在與世界各城市連結，很榮幸透過這個共同參與的過程，把臺北市行銷到全世界，這也呼應了市長柯文哲所說的「臺灣走出去，世界走進來，讓世界看見臺灣」。

WORLD ORDER於2月5日將在加碼演出1場。(圖/臺北市觀光傳播局 提供)

WORLD ORDER另一個重要事蹟，就是他們拍攝了宣傳東京的影片為2020奧運暖身，簡余晏指出，以WORLD ORDER成功行銷東京奧運的形象，透過這次他們來訪行銷臺北，也幫今年8月即將在臺北登場的世界大學運動會暖身。

來自日本的WORLD ORDER成立於2009年，樂團創始人為前綜合格鬥家須藤元氣，他在2006年底生涯最高峰時突然決定從格鬥界退休，然後於2009年在美國成立WORLD ORDER這個男子團體，以電音為主要樂風。樂團最吸睛的風格就是全部著整齊西裝，團員出神入化的機械舞演出。一開始很容易讓人誤以為是影片慢動作效果，但絕佳的默契、精準到位的動作，加上常有突如其來靈光一現的逗趣橋段，帶給觀賞者一次又一次的驚喜。

出神入化的機械舞將為臺北燈節揭開序幕。(圖/臺北市觀光傳播局 提供)

WORLD ORDER除了到世界各大城市拍攝結合當地景色的MV，現場演出更厲害，同時能有與現地結合的趣味。這次預定在2月4日臺北燈節開幕式演出，2月5日在主舞臺加碼演出1場，不過前團長須藤已正式退居幕後，這次不會隨團來訪臺北。

交通局表示，2月4日開幕點燈典禮當日16時至20時30分，成都路及漢中街部分道路封閉，車輛請提早改道，活動展區位於捷運新店松山線北門站、板南線西門站之間，為避免周邊道路交通因塞車及耗時尋找車位而影響賞燈興致，請民眾搭乘大眾運輸工具前往。

(中時電子報)