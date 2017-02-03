國民黨主席選舉 洪秀柱：避免人頭黨員一人數投

國民黨主席洪秀柱3日出席台北市黨部新春團拜。(潘維庭攝)

國民黨台北市黨部3日上午舉行新春團拜，黨主席洪秀柱致詞時表示，針對接下來的黨主席等黨職選舉，必務力求公正透明。她還一一細數可能出現的弊病，如人頭黨員、一人數投的情況，請在場的台北市黨部主委陳永仁，確實查核黨員身分。

這場新春團拜，與前一天中央黨部的新春團拜一樣都在中央黨部12樓舉行。副主席郝龍斌、市議員李新、王鴻薇、秦慧珠、厲耿桂芳等人均出席。

洪秀柱致詞時表示，拜託主委「電話要打」，確認哪些黨員是人頭，哪些是真的，「選務一定要中立」，也不能讓人領了一大把選票，往票匭裡頭塞。「如果是我們自己的承辦人員（這麼做），嚴懲不逮；如果是義務幹部，我們也有另外的處置方式。」

洪秀柱再舉例，如果是同一個人換衣服，一個小時來投一次，這叫「一人數投」，這個也不可以；另外還要查，如果入黨有幾十個人、幾百個人都登記在一個戶口地址，這也有問題，雖然章程沒規定不能大家在同一個地址，但要請主委一通一通打電話，告知當事人：「請問你知道你現在是國民黨員，黨費交了沒？如果說不知道，那就剔除。」

洪秀柱表示，以後初選制度要都如此，公正透明進行黨內所有選票，光明磊落下勝出，最後團結一致，大家都遵照民主機制。

至於黨主席選舉的3%黨員連署機制，洪秀柱致詞時也說，自己都覺得連署制度「開什麼玩笑」，經常候選人辛苦連署，輸入到電腦裡「都衝（突）掉了」，因為有的連署人「一人數連」，只要重覆連署就被刪掉；有些黨員則是拿名冊抄個老半天，一輸入到電腦，也因為重覆所以又不算了，「真的沒有意義。」

洪秀柱說，她和副主席郝龍斌討論到此事「心有戚戚焉」。但要改規定，需要透過全代會，因此會想辦法「技術性解決」，「我們另外再來想」。

洪秀柱也表示，郝龍斌也提到，可以在黨主席選舉裡加入民調設計，她認為這些規定都可以重新檢驗，不要說關起門來選，而是要開放，讓選出來的人能貼近民意。

(旺報)