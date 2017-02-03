搭機捷女性看這裡 A1站化妝室超豪華

機場捷運開始進行團體試營運，除了捷運車廂與硬體閃亮登場外，桃園捷運公司今天也公布由「桃捷女孩」以直覺的VR影片，介紹三排閃亮化妝鏡、哺乳室、舒適沙發等貼心服務。

桃園捷運公司表示，機場捷運列車除了有4G Free Wifi、直達車手機充電、35分鐘準時從A1台北站到機場不塞車的快感外；在走出車廂外，也有許多貼心服務。

桃捷公司今天揭露一項體貼設計，包括機捷A1台北站的大廳裡，有一座傲視國內各大車站，堪稱豪華的女化妝室，裡面除了有三排閃亮化妝鏡、寬大內部空間、走道以外，還設置了一間方便媽媽使用的哺乳室。

哺乳室內規畫兩個房間，陳設了色調沉穩、質感舒適的沙發，還有沖泡奶粉必須的飲水機，而這些設備對於女性而言，都是難能可貴的「機捷新體驗」。

桃捷公司並且透過「桃捷女孩」和桃園市吉祥物「ㄚ桃」帶著大家，以最直覺的VR影片，讓民眾一睹為快。1060203

(中央社)