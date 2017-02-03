黃美珍過年回娘家 買黃牛票返台東

歌手黃美珍要回台東部落娘家過年，沒搶到花東線春節車票，後來友人幫買黃牛票，一家三口才能回娘家，感嘆不想買黃牛票，但為回娘家團圓，也只能掏腰包。

黃美珍與老公張瑞哲結婚兩年多，今年過年帶老公、繼子回台東大巴六九部落，但花東線車票一票難求，開賣時黃美珍沒搶到票，心裡很著急，後來友人幫忙買到黃牛票，1張黃牛票手續費新台幣100元，3人共6張車票要多付600元。

大年初三晚間一家三口搭普悠瑪號回到台東，黃美珍回娘家發出30包紅包給家人，被問及包多少給父母？她笑說，「因為數字沒有很多，所以就不要講了啦」；但夫妻倆已規劃好家族旅遊，將帶雙方父母、親人共約10人去日本東京遊玩。

黃美珍也到大巴六九球場看第4屆阿密特盃籃球賽，為選手加油。大年初五中午她在社群網站臉書（facebook）開直播求助，問有沒有台東人能推薦美食，因一家人在台東市區閒晃，想吃的小吃全都大排長龍，網友們紛紛獻計。

最後為趕搭火車，一家三口選擇吃速食。回程搭莒光號，車經花蓮站須換車廂，換到最後一節自行車廂，和很多腳踏車一起搭火車，花6個半小時才慢慢晃回台北。1060203

(中央社)