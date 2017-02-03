涉虐童 前快樂瑪麗安南海分班老師遭訴
有家長指控補習班「快樂瑪麗安」前南海校區負責人林漢凌與2名老師涉嫌虐童，台北地檢署今天偵結，依妨害幼童發育罪，起訴林漢凌等3人。
「快樂瑪麗安」南海校區（私立長欣語文短期補習班）在民國103年11月被週刊爆料體罰學生，當時的負責人（園長）林漢凌反駁，稱這不是事實，是離職教師挾怨報復。
其中一名疑遭受虐的梁姓學童家長後來在台北巿議員童仲彥陪同下，赴北檢控告林漢凌觸犯妨害幼童發育罪。
梁童父親當時指控，林漢凌等人抓兒子的腳踝，將其在空中旋轉丟出，也以酒精噴眼睛、拔睫毛、罰站（跪），甚至令兒子以軍中「桂河大橋」跨椅懸空雙手姿勢，苦撐數十分鐘等。
梁父說，兒子長期遭虐，經醫院診斷後，有長期性創傷後壓力疾病及憂鬱症，已進行輔導治療。
北檢調查，本案疑有其他幼童受虐，但有的並未提告；梁童受虐後，出現嚴重的壓力症候群，甚至看到此案相關媒體報導，情緒崩潰；審酌多名老師及學童家長的證詞，認定業者對梁童施虐，時間恐達3年，惡行重大。
北檢今天依違反妨害幼童發育罪，對林漢凌、劉姓及金姓女老師提起公訴。1060203
(中央社)
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