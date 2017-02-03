亞當崔佛扮公車司機 乘客對話也成詩
好萊塢男星亞當崔佛在導演吉姆賈木許的新片「派特森」當起公車司機，在戲裡每天為愛妻寫一首情詩，他在日常生活中尋找靈感，連開車時乘客的對話，也成為詩的一部分。
「派特森」描述一位在派特森市的公車司機，熱愛寫詩，時常詩興大發，整座城市的所有細節都是他寫詩靈感的來源。
這部電影的男主角找來「Star Wars：原力覺醒」的亞當崔佛擔綱，他為求入戲，在開拍前花了好幾個月的時間去學開公車，更讓自己沉浸在眾多詩集中，甚至還嘗試在拍片現場即興創作詩句。
亞當崔佛在片中時常寫詩給愛妻，別小看短短一首詩，詩句看起來既浪漫，又藏著亞當崔佛的濃濃慾望，例如「我是香菸你是火柴，燃燒如親吻般狂烈」看似平淡，但卻又帶著激情。
電影「派特森」今天起在台上映。1060203
(中央社)
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