2017臺北燈節交通管制 活動期間敬請配合提前改道

臺北市政府觀光傳播局 提供

「2017 臺北燈節」將於2月4日至2月12日在臺北西區舉行，活動地點主要位於萬華區、中正區中華路二側(忠孝西路二段至貴陽街一段間)，包含北門、西門紅樓、中山堂、西本願寺等景點。為顧及交通順暢和民眾安全，活動期間將進行道路交通管制，請民眾多加注意。歡迎民眾多加利用大眾運輸工具前往，對於造成行車用路習慣調整及不便，敬請民眾諒解配合。

管制如下：

1、 一般活動日：於2月4日至2月12日，中華路（忠孝西路~貴陽街）自行車道於燈節期間每日12~23時禁止自行車進入，捷運西門站(3號出口)及西本願寺廣場YouBike租賃站暫停營運，北門、中山堂、西本願寺、西門紅樓等燈區則全日禁止自行車進入。因燈節於中華路（忠孝西路-貴陽街）及成都路設有多處展區，成都路及中華路人行及車流量高，建議用路人提早改行周邊道路，以避開燈節周邊交通熱區。

2、 開閉幕日：於2月4日16時至20時30分、2月12日17時至21時30分，成都路（西寧南路-中華路）及漢中街（成都路-內江街，內江至長沙封閉南往北車道）道路封閉，車輛請改行長沙街、昆明街、開封街及西寧南路。

西城嘉年華大遊行

1、 花車組裝前置作業：於2月6日23時至2月11日12時，配合遊行花車組裝前置作業，洛陽街（西寧南路-中華路）道路封閉管制，車輛請改行西寧南路及漢口街。

2、 2月11日12時至20時：中華路（忠孝西路-成都路）、開封街（中華路- 延平南路）、武昌街（中華路-延平南路）、洛陽街（中華路- 西寧南路南側封閉，中華路-忠孝西路16巷全封）、漢口街（中華路-西寧南路）、峨眉街（西寧南路- 中華路）及延平南路（漢口街-武昌街）車道全部封閉，禁止通行，車輛請改行重慶南路、環河南路、長沙街及貴陽街。

3、 2月11日17時至20時：成都路（康定路-中華路）、漢中街（成都路- 內江街全封，內江街至長沙街封閉南往北車道）及康定路（武昌街-成都路）車道全部封閉，禁止通行，車輛請改行西寧南路、長沙街及環河南路。請駕駛人儘量利用外圍道路（民生東西路、建國南北路、新生東西路、愛國東西路）提前改道，並於行經鄰近範圍時，配合現場交通指揮人員引導、減速慢行。

臺北市聯營公車路線因交通管制改道而停用之站位，在大臺北公車網(ebus.gov.taipei)、手機版網頁(pda.5284.com.tw)、語音查詢專線(0800-005284以及智慧型站牌，在停用站位的到站資訊將顯示「交管不停靠」，該資訊也同步提供APP業者介接發布，請民眾可善加利用。公共運輸處籲請民眾屆時多加留意該處網站（http://www.pto.taipei.gov.tw/），如對公車改道有任何疑問，可電洽站牌上各公車調度站詢問或透過臺北市民當家熱線1999（外縣市：02-27208889）了解相關訊息。（臺北市政府觀光傳播局廣告）

(中時電子報)